Пять стран Евросоюза призвали к расследованию из-за роста цен на газ

Пять стран Евросоюза призвали к расследованию из-за роста цен на газ

Пять стран Евросоюза призвали к расследованию из-за роста цен на газ

Вчера, 20:01
В мире
Фото: pxhere.com
С призывом о проведении расследования для выяснения причин рекордного повышения стоимости природного газа выступили сразу пять стран Европейского союза.

С совместным заявлением на эту актуальную тему выступили руководители экономических и финансовых ведомств Испании, Чехии, Франции, Румынии и Греции, пишет RT.

Власти пяти стран ЕС указали на необходимость формирования единого подхода на уровне Европы с целью обеспечить немедленное реагирование на скачки цен на «голубое» топливо. В официальном заявлении говорится о том, что европейские специалисты должны выяснить, как функционирует сегодня газовый рынок.

«Нужно понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно», — констатировали представители ЕС.

Пять европейских государств выступили с предложением разработать совместные принципы хранения энергоносителя. Они убеждены в том, что только таким образом можно будет урегулировать ситуацию с рекордным ростом цен. Кроме того, следует повысить координацию в рамках закупок природного газа, чтобы усилить свои переговорные позиции, резюмировали представители Евросоюза.

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