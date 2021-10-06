Пять стран Евросоюза призвали к расследованию из-за роста цен на газ

Пять европейских государств выступили с предложением разработать совместные принципы хранения энергоносителя. Они убеждены в том, что только таким образом можно будет урегулировать ситуацию с рекордным ростом цен. Кроме того, следует повысить координацию в рамках закупок природного газа, чтобы усилить свои переговорные позиции, резюмировали представители Евросоюза.