Пять стран Евросоюза призвали к расследованию из-за роста цен на газ

С совместным заявлением на эту актуальную тему выступили руководители экономических и финансовых ведомств Испании, Чехии, Франции, Румынии и Греции, пишет RT.
Власти пяти стран ЕС указали на необходимость формирования единого подхода на уровне Европы с целью обеспечить немедленное реагирование на скачки цен на «голубое» топливо. В официальном заявлении говорится о том, что европейские специалисты должны выяснить, как функционирует сегодня газовый рынок.
«Нужно понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно», — констатировали представители ЕС.
Пять европейских государств выступили с предложением разработать совместные принципы хранения энергоносителя. Они убеждены в том, что только таким образом можно будет урегулировать ситуацию с рекордным ростом цен. Кроме того, следует повысить координацию в рамках закупок природного газа, чтобы усилить свои переговорные позиции, резюмировали представители Евросоюза.