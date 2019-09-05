Трамп пригрозил европейским странам торговыми пошлинами
Вчера, 17:29В миреФото: commons.wikimedia.org
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Американский лидер Дональд Трамп 5 сентября заявил в своем Twitter о возможном принятии торговых мер в отношении стран Европы.
По его словам, эти меры будут идентичными тем, которые действуют в отношении Китая, сообщает газета «Известия».
Трамп подчеркнул, что США не в силах защитить весь мир и постоянно расплачиваться за это. Он добавил, что эти правила должны меняться.
По мнению Трампа, Соединенные Штаты уже около пятидесяти лет являются жертвой тарифного терроризма, так как другие государства обложили их пошлинами.
В своей публикации Трамп затронул и отношения с Китаем. Он отметил, что Пекин не соглашался ни на одну сделку, поэтому США пришлось ввести торговые пошлины. Однако американский лидер выразил надежду, что стороны дойдут до лучшего решения конфликта.
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