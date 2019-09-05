Трамп пригрозил европейским странам торговыми пошлинами

По его словам, эти меры будут идентичными тем, которые действуют в отношении Китая, сообщает газета «Известия».

Трамп подчеркнул, что США не в силах защитить весь мир и постоянно расплачиваться за это. Он добавил, что эти правила должны меняться.

По мнению Трампа, Соединенные Штаты уже около пятидесяти лет являются жертвой тарифного терроризма, так как другие государства обложили их пошлинами.