Истребители из США обошлись Болгарии дешевле на 56 миллионов долларов
Вчера, 22:49В миреФото: pxhere.com
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Истребители F-16 Block 70 производства США, за которые Болгария выплатила 1,2 миллиарда долларов, подешевели на 56 миллионов.
Эти деньги конгресс Соединенных Штатов выделит Софии в качестве военной помощи, сообщает 4 сентября газета «Известия».
Глава МИД и вице-премьер Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что данные средства должны частично компенсировать затраты на усовершенствование авиабазы «Граф Игнатьев». Именно на ней будут базироваться новые истребители.
Данная сделка направлена на реализацию задачи внешней политики США и укреплению безопасности НАТО в целом и Болгарии в частности.
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