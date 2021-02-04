Медведчук объяснил намерение оппозиции добиться импичмента президента Украины

Как сообщает RT, ссылаясь на интервью, данное депутатом, Медведчук считает процедуру импичмента президента крайне сложной в реализации, но выполнимой. Общественный деятель говорит о том, что его партия уже начала готовить материалы для отставки Зеленского. Он считает, что нынешний президент, который находится на посту главы государства почти два года, неоднократно доказал своими действиями, что недостоин занимать эту должность.