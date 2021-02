Медведчук объяснил намерение оппозиции добиться импичмента президента Украины

Глава партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, почему его соратники требуют импичмента действующего президента страны Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что глава государства был неоднократно замечен в нарушении Конституции и законов страны.

Как сообщает RT, ссылаясь на интервью, данное депутатом, Медведчук считает процедуру импичмента президента крайне сложной в реализации, но выполнимой. Общественный деятель говорит о том, что его партия уже начала готовить материалы для отставки Зеленского. Он считает, что нынешний президент, который находится на посту главы государства почти два года, неоднократно доказал своими действиями, что недостоин занимать эту должность. Виктор Медведчук заявил, что располагает всеми доказательствами того, что президент Украины нарушал Конституцию и законы, совершал действия, которые можно классифицировать как преступления.

