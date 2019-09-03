СМИ Китая обвиняют США в призывах к насилию

Авторы публикации отмечают, что в риторике США не заостряется внимание на вандализме, но в то же время бунтующие поощряются за решимость, сообщает 3 сентября газета «Известия».

В статье подчеркивается, что Гонконг сейчас находится на грани «критического момента». И в этой ситуации поощрение насилия выглядит преступлением. В публикации также сказано, что бросать в полицейских бутылки с едкой жидкостью и кирпичи недопустимо.