СМИ Китая обвиняют США в призывах к насилию

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Одно из Китайских СМИ обвинило Соединенные Штаты в призывах к насилию во время продолжающихся протестных акций в Гонконге.
Авторы публикации отмечают, что в риторике США не заостряется внимание на вандализме, но в то же время бунтующие поощряются за решимость, сообщает 3 сентября газета «Известия».
В статье подчеркивается, что Гонконг сейчас находится на грани «критического момента». И в этой ситуации поощрение насилия выглядит преступлением. В публикации также сказано, что бросать в полицейских бутылки с едкой жидкостью и кирпичи недопустимо.
В первый день сентября правоохранители задержали как минимум 40 протестующих в связи с вандализмом и агрессией в их поведении. В этот день протестанты парализовали движение поездов метрополитена в аэропорт Гонконга.
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