Уроженка Уфы Эльфира Набиуллина вошла в список влиятельнейших женщин мира

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По версии журнала Forbes.
Уроженка Уфы, председатель центрального банка России, Эльвира Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин «Forbes», заняв в нем 49-е место.
Эльвира Набиуллина родилась в Уфе 23 октября 1963 года, школу окончила с отличием, но без золотой медали, после закончила МГУ им. Ломоносова в 1986 году и в 2013 была назначена на должность председателя ЦБ РФ. Президент Владимир Путин в июне текущего года продлил ее полномочия на новый срок.
В 1990 году окончила аспирантуру МГУ (кафедра истории народного хозяйства и экономических учений), подготовила кандидатскую диссертацию, но защищать не стала[3]. Частично результаты исследований были опубликованы в работе четырёх авторов «Отчуждение труда: история и современность» (1989).
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