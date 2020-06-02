Фото: pixabay.com
В Буффало автомобиль въехал в группу полицейских
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В американском городе Буффало во время протестов в группу полицейских въехал внедорожник.
Как пишет RT, пострадавшие сотрудники доставлены в больницу, их состояние стабильное, о жертвах после наезда не сообщалось.
Отмечается, что всех, кого обнаружили в автомобиле, арестовали.
Ранее сообщалось, что в Буффало во время беспорядков госпитализировали двух человек с огнестрельными ранениями.
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