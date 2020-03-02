В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
2 марта, 17:45В миреФото: pxhere.com
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Губернатор штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо в своем аккаунте Twitter сообщил о первом случае коронавируса COVID-19 среди жителей.
Он отметил, что вирус выявлен у тридцатилетней женщины, которая недавно побывала в Иране, сообщает газета «Известия».
В данный момент заболевшая находится на домашнем карантине. Её состояние не является тяжелым, однако оно постоянно контролируется, отметил Куомо.
Ранее отмечалось, что в США будет введено двойное обследование пассажиров, которые побывали в странах высокого риска заражения новым коронавирусом. На сегодняшний день заболевание зафиксировано на территориях 58 государств.
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