В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Он отметил, что вирус выявлен у тридцатилетней женщины, которая недавно побывала в Иране, сообщает газета «Известия».

В данный момент заболевшая находится на домашнем карантине. Её состояние не является тяжелым, однако оно постоянно контролируется, отметил Куомо.