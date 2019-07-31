Жители Башкирии тратят на смартфоны по 16 000 рублей

По оценке аналитиков МТС, интерес жителей республики сконцентрировался на трех основных брендах смартфонов: Honor, Samsung, Apple.

В течение шести месяцев 2019 года покупатели в Башкирии готовы были выложить за новый смартфон 16 085 рублей, что на уровне среднего показателя по России. По подсчетам аналитиков МТС, покупатели из Москвы выбирали модели в среднем за 19 684 рубля, жители Санкт-Петербурга – за 17 644 рубля. В соседнем Татарстане выбирали смартфоны в среднем по цене 18 881 рублей.

Рост продаж приходится на устройства среднего ценового сегмента, стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли на 8%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Интерес покупателей к гаджетам до 20 000 рублей подогревают функциональные новшества, которые ранее были доступны только флагманским моделям. В результате самыми популярными моделями у жителей республики стали Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core, Honor 8X, Honor 7A Pro, Honor 10 Lite.

Еще один яркий тренд отмечают эксперты розничного рынка – замедление роста продаж смартфонов от 30 тысяч рублей. По мнению аналитиков МТС, это связано с тем, что пользователи таких устройств продлевают срок пользования гаджетом до полутора – двух лет и не стремятся поменять его на новые модели, так как они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений: мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы.