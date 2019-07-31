Жители Башкирии тратят на смартфоны по 16 000 рублей
МТС проанализировала покупательские предпочтения жителей Башкорстостане за первые полгода 2019 года.
По оценке аналитиков МТС, интерес жителей республики сконцентрировался на трех основных брендах смартфонов: Honor, Samsung, Apple.
В течение шести месяцев 2019 года покупатели в Башкирии готовы были выложить за новый смартфон 16 085 рублей, что на уровне среднего показателя по России. По подсчетам аналитиков МТС, покупатели из Москвы выбирали модели в среднем за 19 684 рубля, жители Санкт-Петербурга – за 17 644 рубля. В соседнем Татарстане выбирали смартфоны в среднем по цене 18 881 рублей.
Рост продаж приходится на устройства среднего ценового сегмента, стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли на 8%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Интерес покупателей к гаджетам до 20 000 рублей подогревают функциональные новшества, которые ранее были доступны только флагманским моделям. В результате самыми популярными моделями у жителей республики стали Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core, Honor 8X, Honor 7A Pro, Honor 10 Lite.
Еще один яркий тренд отмечают эксперты розничного рынка – замедление роста продаж смартфонов от 30 тысяч рублей. По мнению аналитиков МТС, это связано с тем, что пользователи таких устройств продлевают срок пользования гаджетом до полутора – двух лет и не стремятся поменять его на новые модели, так как они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений: мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы.
- Год от года покупатели в меньшей степени стремятся за топовыми новинками и чаще делают выбор в пользу функциональных и производительных устройств, потому что их технические характеристики не уступают флагманским моделям ведущих производителей. Устройства среднего ценового сегмента получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, безрамочные матрицы, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Поэтому всё больше жителей Башкортостана делают выбор в пользу продвинутых моделей, тем более что покупка гаджета становится еще доступнее для покупателей - продолжаем запускать новые скидки, расширять условия подписки и улучшать трейд-ин, – отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.