Вконтакте запустили стипендиальную программу для преподавателей из регионов

Социальная сеть Вконтакте обрадовала интернет-пользователей хорошей новостью. Она запускает VK Fellowship — cтипендиальную программу для преподавателей, которые являются авторами собственных образовательных курсов по основам программирования.

В 2018/2019 учебном году участниками программы могут стать 12 преподавателей из регионов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Каждому из них будет выплачиваться стипендия в размере 120 тысяч рублей за год.

- ВКонтакте — компания, опорой которой всегда были самые сильные разработчики, в том числе олимпиадники и победители мировых первенств. Теперь пришла пора поддержать тех, кто учит программированию: преподавателей и наставников. VK Fellowship поможет поднять интерес к разработке и дать миру ещё больше качественных ИТ-специалистов, - комментирует Айгуль Гарифуллина, руководитель образовательных проектов социальной сети.