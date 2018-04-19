ВКонтакте участники Евровидения 2018 расскажут о конкурсе в прямом эфире

21 апреля в 13:00 по московскому времени в сообществе Первого Канала состоится прямая трансляция #VKLive с участием певицы Юлии Самойловой, которая представит Россию на конкурсе #Евровидение2018, и главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты. Трансляция будет доступна по ссылке.