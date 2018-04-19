ВКонтакте участники Евровидения 2018 расскажут о конкурсе в прямом эфире
Сегодня, 17:53КультураРустэм Башкирцев
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Они ответят на самые интересные вопросы пользователей о Евровидении.
21 апреля в 13:00 по московскому времени в сообществе Первого Канала состоится прямая трансляция #VKLive с участием певицы Юлии Самойловой, которая представит Россию на конкурсе #Евровидение2018, и главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты. Трансляция будет доступна по ссылке.
Чтобы задать вопрос героям трансляции нужно оставить комментарий под публикацией с видеоплеером. Лучшие из вопросов озвучат в прямом эфире.
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