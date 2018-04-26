Министр спорта ответит на вопросы в прямом эфире Вконтакте

25 апреля в 18:30 по Москве министр спорта Российской Федерации Павел Колобков ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире #VKLive - https://vk.com/wall-158195271_593.

Затронут самые актуальные темы российского спорта, в том числе речь пойдёт о подготовке к главному спортивному событию года. Эфир будет вести журналист Никита Белоголовцев.