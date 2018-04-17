Вконтакте началась серия онлайн-экскурсий по Эрмитажу в прямом эфире

Первый эфир был посвящен монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабакова. В будущее возьмут не всех», ретроспективе главного концептуального тандема российского и мирового искусства.

Прямые эфиры будут проходить каждый месяц в официальном сообществе Государственного Эрмитажа. В реальном времени пользователи увидят, как идет монтаж и демонтаж выставок, побывают в гостях у реставраторов и прогуляются по залам.