Вконтакте началась серия онлайн-экскурсий по Эрмитажу в прямом эфире
Сегодня, 09:34КультураРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экскурсии по музею будут проходить ежемесячно.
Государственный Эрмитаж запустил серию онлайн-экскурсий «Hermitage Online» в прямом эфире в социальной сети Вконтакте. Первая трансляция доступна по ссылке.
Первый эфир был посвящен монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабакова. В будущее возьмут не всех», ретроспективе главного концептуального тандема российского и мирового искусства.
Прямые эфиры будут проходить каждый месяц в официальном сообществе Государственного Эрмитажа. В реальном времени пользователи увидят, как идет монтаж и демонтаж выставок, побывают в гостях у реставраторов и прогуляются по залам.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей