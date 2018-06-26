МТС проведет бесплатный семинар об онлайн-кассах

Готов ли малый и средний бизнес к 54-ФЗ? Многих волнует вопрос введения онлайн-касс с 1 июля 2018 года: кто должен перейти и как работать на новом оборудовании?
Ответ на эти и многие другие вопросы предприниматели смогут узнать, посетив данный семинар.
Представитель Федеральной налоговой службы, а также разработчики программного обеспечения расскажут о всех тонкостях 54 Федерального закона, дадут рекомендации и советы как применять онлайн-кассы, ответят на все интересующие вопросы.
В рамках мероприятия будет организована выставка оборудования, а также розыгрыш онлайн-касс и сертификатов на скидки и подарки.
Семинар по онлайн-кассам будет интересен владельцам недавно созданных компаний, владельцам магазинов и заведений, реализующих алкоголь, индивидуальным предпринимателям и организациям на ОСН, УСН и ЕСХН, для малого и среднего бизнеса, занимающихся розничной торговлей, оказывающих услуги общепита, а также представителям крупного бизнеса.
Все участники мероприятия получат необходимые информационные материалы и возможность поучаствовать в розыгрыше призов от МТС.
Время проведения: 28 июня 2018 года с 09.30 до 13.00.Место проведения: Уфа, ул. Авроры, д. 2, Президент-отель, конференц-зал «Парламент».
Внимание! Для участия в семинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте mts-businessclub.ru.