МТС проведет бесплатный семинар об онлайн-кассах

Ответ на эти и многие другие вопросы предприниматели смогут узнать, посетив данный семинар.

Представитель Федеральной налоговой службы, а также разработчики программного обеспечения расскажут о всех тонкостях 54 Федерального закона, дадут рекомендации и советы как применять онлайн-кассы, ответят на все интересующие вопросы.

В рамках мероприятия будет организована выставка оборудования, а также розыгрыш онлайн-касс и сертификатов на скидки и подарки.

Семинар по онлайн-кассам будет интересен владельцам недавно созданных компаний, владельцам магазинов и заведений, реализующих алкоголь, индивидуальным предпринимателям и организациям на ОСН, УСН и ЕСХН, для малого и среднего бизнеса, занимающихся розничной торговлей, оказывающих услуги общепита, а также представителям крупного бизнеса.

Все участники мероприятия получат необходимые информационные материалы и возможность поучаствовать в розыгрыше призов от МТС.

Время проведения: 28 июня 2018 года с 09.30 до 13.00.Место проведения: Уфа, ул. Авроры, д. 2, Президент-отель, конференц-зал «Парламент».