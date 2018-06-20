МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling для абонентов впервые в Башкортостане

Теперь абоненты МТС в Башкирии могут совершать голосовые вызовы не только в мобильной сети, но и через сети Wi-Fi с помощью технологии Wi-Fi Calling, а также через сеть LTE с помощью технологии VoLTE.

Технология Wi-Fi Calling позволяет совершать вызовы при подключении к любой доступной сети Wi-Fi. Звонок совершается обычным способом при условии активации соответствующей функции на смартфоне и является обыкновенным телефонным вызовом. Wi-Fi в этом случае выполняет роль базовой станции оператора. Вызовы посредством технологии VoLTE дают абонентам МТС возможность одновременно разговаривать и пользоваться передачей данных в сети 4G. Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE возможен с абонентами любых операторов. Особенностью технологий является отсутствие необходимости в установке каких-либо дополнительных приложений, услуга предоставляется непосредственно самим оператором.

«МТС снова первым из операторов открывает для своих абонентов возможности будущего. Интернет-звонки на сети оператора позволяют совершать вызовы, даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение, например, в подвальных помещениях. Звонки в высокоскоростной сети LTE обеспечивают почти мгновенное соединение при голосовом вызове. Скорость соединения при использовании технологии VoLTE или Wi-Fi Calling значительно выше, чем в сетях 2G/3G. Теперь, совершая звонок через интернет, абонент не зависит от работы специальных приложений, а оплата услуг при этом происходит в соответствии с обычным тарифом оператора, то есть столько же, как и обычные звонки по тарифу», – прокомментировал директор МТС в Башкортостане Антон Марченко.

В настоящее время услуга «Интернет-звонки» (технологии VoLTE/ Wi-Fi Calling) доступна на многих флагманских устройствах различных производителей абонентского оборудования. Технология VoLTE доступна на моделях смартфонов Apple, начиная с iPhone 6/SE и выше. Wi-Fi calling доступна, начиная с модели iPhone 5S. Для того, чтобы воспользоваться технологиями нового поколения, необходимо использовать ПО версии iOS 11.3 и новее.

Также пользоваться услугой «Интернет – звонки» на сети МТС смогут владельцы Android-устройств: