Все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году
Уже к 1 сентября 2018 года интернетом будет обеспечено 1800 школ.
К 1 сентября 2018 года планируется подключить 1800 школ республики в высокоскоростному интернету, а полностью перейти на него планируется к 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Председатель госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционированиия системы «Открытая Республика» Расул Таипов заявил, что для обеспечения всех школ республики понадобится модернизация. Новшество позволит подключить все школы к системе Электронного образования Башкирии.
Сейчас в республике школы обеспечиваются доступом к интернету отдельными контрактами. При этом общеобразовательные организации получают услуги разного качества: скорость доступа варьируется от 128 кбит/с до 10 Мбит/с. Из 1954 школ 220 вообще не подключены к всемирной паутине.