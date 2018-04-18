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Все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году
Сюжеты:
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Все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году

Сегодня, 11:57ТехнологииЗлата Зукович
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