Все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году

К 1 сентября 2018 года планируется подключить 1800 школ республики в высокоскоростному интернету, а полностью перейти на него планируется к 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Председатель госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционированиия системы «Открытая Республика» Расул Таипов заявил, что для обеспечения всех школ республики понадобится модернизация. Новшество позволит подключить все школы к системе Электронного образования Башкирии.