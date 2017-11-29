В Уфимском районе появятся две новые школы

Школы построят в селах Булгаково и Жуково.

28 ноября на заседании президиума правительства, где рассматривались перспективные направления социально-экономического развития Уфимского района на 2018-2020 годы, глава администрации Вилорий Угаров сообщил, что в районе появятся две новые школы. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства республики.

На сегодняшний день для обеспечения благоприятного социального климата на территории района решаются вопросы строительства новых образовательных организаций. В селах Булгаково и Жуково запланировано строительство школ на 275 и 375 мест,рассказал Валерий Угаров.