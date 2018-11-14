ВКонтакте появился новый формат историй

Пользоваться новой функцией могут группы и публичные страницы, которым и ранее были доступны истории: верифицированные и те, которые когда-либо получали огонь Прометея.

При публикации сюжета его обложка появляется в историях сообщества — материал открывается одним нажатием. Подборку можно разместить на стене сообщества и отправить в личные сообщения или чат. Со стены паблика, в отличие от обычных историй, сюжет не исчезает даже спустя 24 часа. В день сообществам доступно не больше 50 сюжетов.

Статистика поможет понять, сколько кадров лучше всего добавлять в подборку: она покажет количество людей, которые посмотрели каждую из историй в сюжете.