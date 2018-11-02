Уфа стала одним из семи городов, о котором расскажет Вконтакте в проекте «Местные»
Сегодня, 15:47ТехнологииРустэм БашкирцевФото: Вконтакте
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Это документальный видеопроект.
Соцсеть ВКонтакте и студия «Амурские волны» сегодня представили большой документальный видеопроект «Местные».
- Это история о российских городах глазами жителей — у зрителей будет уникальная возможность познакомиться с жизнью Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока, Уфы, Ростова, Томска и Екатеринбурга, которую не увидеть, если следовать маршрутам из путеводителей, - рассказали организаторы.
Премьера проекта «Местные» состоится 8 ноября, в нем расскажут о Владивостоке. Проект будет раз в неделю выходить в сообществе Лентач.
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