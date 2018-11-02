Уфа стала одним из семи городов, о котором расскажет Вконтакте в проекте «Местные»

- Это история о российских городах глазами жителей — у зрителей будет уникальная возможность познакомиться с жизнью Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока, Уфы, Ростова, Томска и Екатеринбурга, которую не увидеть, если следовать маршрутам из путеводителей, - рассказали организаторы.