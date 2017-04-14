В сфере гидов развлечений появилась «Умная афиша» - СМИ

Этот сервис постепенно набирает свою популярность. Благодаря новому подходу к описанию событий.Он делает процесс принятия решения, куда сходить, более осмысленным и легким, благодаря «Умной афише».
- Мы начали формировать принципиально новый вид афиши – «умную афишу», - рассказал «Новым Известиям» основатель Getticket Карен Авакян. - Первым шагом мы собрали практически всю основу выбора в одном сервисе: факты, фото, видео, плейлисты и понятные лаконичные описания, всё то, что и позволяет сделать осознанный выбор. Узнать о мероприятии и сформировать первое мнение стало намного проще и интересней, приобщиться к миру искусства и музыки теперь можно без лишней суеты. Множество полезных бытовых сервисов освобождают для нас время и теперь мы можем его провести культурно».
Еще одно отличие: теперь в ответ на запрос – «сходить в театр/на концерт» пользователь увидит не только самые популярные и раскрученные постановки, но и другие достойные мероприятия, у организаторов которых нет средств на масштабную рекламу.