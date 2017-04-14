В сфере гидов развлечений появилась «Умная афиша» - СМИ

«Новые Известия» рассказали о сервисе Getticket

- Мы начали формировать принципиально новый вид афиши – «умную афишу», - рассказал «Новым Известиям» основатель Getticket Карен Авакян. - Первым шагом мы собрали практически всю основу выбора в одном сервисе: факты, фото, видео, плейлисты и понятные лаконичные описания, всё то, что и позволяет сделать осознанный выбор. Узнать о мероприятии и сформировать первое мнение стало намного проще и интересней, приобщиться к миру искусства и музыки теперь можно без лишней суеты. Множество полезных бытовых сервисов освобождают для нас время и теперь мы можем его провести культурно».