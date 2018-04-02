В Одноклассниках запустили сервис «Моменты» с роликами с нейросетью

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Сегодня Одноклассники запустили новый повод в сервисе «Моменты».
В Одноклассниках появился новый сервис «Моменты» с использованием искусственного интеллекта и нейросетей: нейросеть готовит видеопоздравление с днем рождения для каждого пользователя соцсети.
Ранее пользователям предложили опубликовать созданное автоматически созданное видео «Мои путешествия», которые в последствии набрали более одного миллиона просмотров.
Видео создаются с использованием технологии распознавания лиц на фото. Все пользователи социальной сети получат в день рождения видеопоздравления, которые созданы искусственным интеллектом.
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