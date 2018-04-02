В Одноклассниках запустили сервис «Моменты» с роликами с нейросетью

В Одноклассниках появился новый сервис «Моменты» с использованием искусственного интеллекта и нейросетей: нейросеть готовит видеопоздравление с днем рождения для каждого пользователя соцсети.

Ранее пользователям предложили опубликовать созданное автоматически созданное видео «Мои путешествия», которые в последствии набрали более одного миллиона просмотров.