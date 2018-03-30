Матчи сборной России в Одноклассниках собрали более 10 миллионов просмотров
С ноября прошлого года в Одноклассниках количество авторов и публикаций, посвященных чемпионату мира по футболу, выросло в 3,5 раза.
Более десяти миллионов просмотров собрали товарищеские матчи сборной России по футболу против Бразилии и Франции, которые социальная сеть Одноклассники транслировала совместно с компанией «Телеспорт».
Количество зрителей двух игр превысило семь миллионов человек. В ноябре 2017 года трансляцию игры с Аргентиной и Испаний просмотрели два миллиона раз, то есть за последние полгода интерес к футболу и матчам сборной России вырос в пять раз.
В целом более 35 миллионов человек интересуется спортом в социальной сети Одноклассники.
В ближайшие месяцы мы будем работать над расширением линейки футбольного контента и запустим несколько проектов, посвященных чемпионату мира,заявила директор по продуктам «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники Марина Краснова