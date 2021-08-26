Юный уфимец занял первое место в эко-программе по сохранению редких животных

Золотым призером стал 11-летний Мурат Бадиков из Уфы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Школьник создал и загрузил на страницу конкурса «Лаборатория ZOO» сразу несколько работ: нарисовал картину, где изобразил панду и вырубку бамбуковых лесов – одну из причин, влияющих на их вымирание, сделал поделки в технике квиллинг и скраббукинг, а также создал целый мини-зоопарк из подручных вещей. В августе Мурат приехал в Московский зоопарк на научно-практический курс, где он посетил музей и познакомился с историей зоопарка, встретился с кураторами программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, стал частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также школьник получил возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовал себя в роли помощника кипера (сотрудника по уходу за животным).
«О конкурсе я узнал от преподавателя зооуголка Нургалиевой Лианы Фануровны и сразу же решил участвовать. Свою работу я сделал с помощью материалов, которые собрал на море. Конечно, мне очень хотелось победить, потому что Московский зоопарк великолепен, а попасть на такую экскурсию - мечта многих детей, особенно если они такие же любители животных», — рассказал Мурат.
«Мы рады быть частью Всероссийского конкурса, организованного силами фонда «Поколение М». Благодаря этой инициативе мы смогли обратиться к детям всей России, приобщить их к важным вопросам сохранения окружающей природы. Ведь одной из основных функций деятельности Московского зоопарка является просвещение. Здорово, что через творчество и игру мы также можем транслировать природоохранные идеи и поднимать вопросы экологии», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«В Республике Башкортостан много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому с помощью интернета. Надеюсь, что победа Мурата Бадикова вдохновит других ребят республики на участие в проектах «Поколения М», потому что это работающая платформа для творческого раскрытия подрастающего поколения. С помощью современных интернет-технологий и нестандартных инструментов мы ищем одаренных ребят, которые смогут проявить себя на общероссийском уровне и получить старт в большой творческой карьере. Для нас важно, чтобы дети и подростки республики получали эти возможности, независимо от того, где они живут: в городе или сельской местности», — прокомментировал директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.
Мурат отличник, закончил 4 класс, сейчас занимается в эколого-биологическом центре "Эколог". Школьник планирует продолжать обучение и более углубленно изучать биологию и зоологию.
«Поколение М» – благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Каждый сезон выбираются лучшие работы по всем направлениям, победители и призеры получают возможность стажироваться в крупных творческих студиях и выступить на главных сценах страны. Кроме того, наставники проводят мастер-классы онлайн и приезжают в регионы, чтобы встретиться с детьми. При этом любая активность на сайте монетизируется, превращаясь в баллы, которые МТС переводит в реальные деньги и направляет на срочные операции для тяжелобольных детей со всей страны. В проекте участвуют одаренные школьники из всех регионов России. Новый сезон программы стартует в сентябре, но зарегистрироваться на виртуальной платформе «Поколение М», подать заявку на участие и пройти мастер-классы, курсы от звездных преподавателей можно уже сейчас.