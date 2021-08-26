Юный уфимец занял первое место в эко-программе по сохранению редких животных

«Поколение М» – благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Каждый сезон выбираются лучшие работы по всем направлениям, победители и призеры получают возможность стажироваться в крупных творческих студиях и выступить на главных сценах страны. Кроме того, наставники проводят мастер-классы онлайн и приезжают в регионы, чтобы встретиться с детьми. При этом любая активность на сайте монетизируется, превращаясь в баллы, которые МТС переводит в реальные деньги и направляет на срочные операции для тяжелобольных детей со всей страны. В проекте участвуют одаренные школьники из всех регионов России. Новый сезон программы стартует в сентябре, но зарегистрироваться на виртуальной платформе «Поколение М», подать заявку на участие и пройти мастер-классы, курсы от звездных преподавателей можно уже сейчас.