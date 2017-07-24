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Новый хоккейный сезон начнётся с матча «Салават Юлаев» - «Адмирал»
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Новый хоккейный сезон начнётся с матча «Салават Юлаев» - «Адмирал»

Сегодня, 09:53СпортДмитрий СаламатинФото: группа ХК "Салават Юлаев"
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