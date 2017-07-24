«Салават» проиграл «Нефтехимику» по буллитам

Второй матч Кубка Башкирии по хоккею закончился поражением уфимцев.

Вчера «юлаевцы» провели свой второй матч на домашнем турнире - соперником был нижнекамский "Нефтехимик". В серии буллитов гости оказались сильнее.

В начале матча “Нефтехимик” больше владел шайбой. В итоге гости нашли свой шанс у ворот после суматохи на пятачке - счет открыл Чед Рау. Тем не менее, спустя некоторое время уфимцы усилились, но все же не сумели забить до конца периода. Только За 39 секунд до первой сирены отличился Игорь Макаров.

Во втором периоде Денис Куляш вывел уфимцев вперёд. Однако, вскоре “юлаевцы” получили командный штраф за нарушение численного состава. Соперник достаточно быстро сравнял счет - Чед Рау сделал дубль – 2:2.

Счет не изменился ни в третьем периоде, ни в овертайме. В серии буллитов единственный гол у “Салавата” реализовал Игорь Макаров, победный бросок исполнил игрок «Нефтехимика» Павел Порядин.

Завтра на турнире выходной день. 18 августа в 19:00 "юлаевцы" проведут последний матч на домашнем турнире против "Лады"

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