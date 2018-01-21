"Салават Юлаев" обыграл "Слован" в Уфе

В третьем матче домашней серии игр против клубов Западной конференции "Салават Юлаев" победил братиславский "Слован" - 5:3.

Ситуация в концовке регулярного первенства КХЛ в восточной конференции напоминает своеобразные качели для команд, борющихся за итоговое второе место. Омский «Авангард» и юлаевцы попеременно выходят вперед, поскольку играют в разные дни. Вчера омичи выиграли в Магнитогорске и опередили уфимцев на одно очко.

Поэтому сегодня у подопечных Эркки Вестерлунда не было выбора – нужно было брать три очка. Однако по установившейся традиции последних матчей первыми забросили шайбу гости – на 10-й минуте Райан Гарбутт открыл счет. Уфимцы выглядели не совсем проснувшимися, но тем не менее к концу периода основательно навалились на ворота словаков, и Владимир Ткачев реализовал большинство – 1:1.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

А вот вторая двадцатиминутка полностью прошла под зеленым флагом уфимской дружины – в течение одной минуты и четырех секунд юлаевцы забили три гола и практически не оставили вопросов о победителе этой игры – 4:1.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

После этого запал «Салавата» ожидаемо спал, и в дальнейшем уфимцы видимо решили довести встречу до победы малой кровью. Это немедленно прочувствовали гости, и в третьем игровом отрезке они стали настойчиво искать голевые возможности.

Два раза им это сделать удалось, и на 54-й минуте счет стал 4:3 – пресловутые три очка «Салавата» стали приобретать призрачный вид. В этот момент игру на себя взяло первое звено уфимцев, и после наброса Кемппайнена свой фирменный гол забивает Хартикайнен, удачно подставивший клюшку.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

Вскоре удаляется наш Григорий Панин, и «Слован» выпускает вместо голкипера шестого полевого игрока. Трибуны охали и ахали, а хоккеисты в зеленой форме никак не могли попасть по пустым воротам соперника. Но и свои ворота уфимцы сберегли.

Итог встречи порадовал болельщиков – 5:3 и в активе «Салавата Юлаева» 86 очков и второе место на Востоке.