В Уфе выступит чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Лучший российский боец смешанных единоборств посетит столицу Башкирии 23 июня.
Действующий чемпион самого известного мирового промоушена намерен встретиться здесь со своими болельщиками.
Боя с участием Хабиба Нурмагомедова, конечно, не будет. В планах бойца - встреча и общение со своими фанатами в Уфе. До этого чемпион UFC в легком весе провел подобные мероприятия в Пензе и Челябинске.
Встреча знаменитого российского бойца состоится 23 июня, на площади перед ТДК Гостиный двор и начнется в 14 часов дня. Общение Хабиба Нурмагомедова пройдет в свободном формате. Также всех пришедших ждет развлекательная шоу-программа с участием местных артистов.
Добавим, что приезд звезды мировых смешанных единоборств cостоится благодаря центру спорта Маршал Артс, в котором в качестве тренера работает двоюродный брат бойца Абдурахман.
Приглашение на свою встречу в Уфе Хабиб Нурмагомедов разместил в своем инстаграме.
г. УФА 23 июнь, на площади гостиного двора. 14:00 #Башкирия #Уфа #болельщики
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Напомним, что боец является обладателем впечатляющего рекорда - cерии из 26 побед в октагоне подряд. Пояс чемпиона UFC в легком весе он добыл в апреле этого года в бою с американцем Элом Яквинтой. А на днях, глава UFC Дана Уайт объявил, что следующим соперником Хабиба будет сам Коннор Макгрэгор.