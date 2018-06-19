В Уфе выступит чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Действующий чемпион самого известного мирового промоушена намерен встретиться здесь со своими болельщиками.

Боя с участием Хабиба Нурмагомедова, конечно, не будет. В планах бойца - встреча и общение со своими фанатами в Уфе. До этого чемпион UFC в легком весе провел подобные мероприятия в Пензе и Челябинске.

Встреча знаменитого российского бойца состоится 23 июня, на площади перед ТДК Гостиный двор и начнется в 14 часов дня. Общение Хабиба Нурмагомедова пройдет в свободном формате. Также всех пришедших ждет развлекательная шоу-программа с участием местных артистов.

Добавим, что приезд звезды мировых смешанных единоборств cостоится благодаря центру спорта Маршал Артс, в котором в качестве тренера работает двоюродный брат бойца Абдурахман.

Приглашение на свою встречу в Уфе Хабиб Нурмагомедов разместил в своем инстаграме.