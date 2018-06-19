Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по борьбе куреш

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Чемпионат мира по борьбе прошел на днях в Татарстане.
Айнур Сыртаев из Туймазов стал чемпионом мира по борьбе куреш, сообщили в пресс-службе правительства республики. Чемпионат, в котором приняли участие около 150 лучших борцов из 42 стран, проходил в Татарстане.
Сборную России на турнире представили семь борцов из четырёх регионов: Айнур Сыртаев (Башкортостан), Егор Егоян (Тюменская область), Азат Нурмухаметов (Татарстан), Альберт Рахматуллин (Тюменская область), Ренас Калимуллин (Татарстан), Ильмир Тухватуллин (Татарстан), Муса Галлямов (Марий Эл).
В весовой категории до 100 кг в схватке с борцом из Казахстана победу одержал туймазинец Айнур Сыртаев, завоевав титул чемпиона мира.
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