Борец из Башкирии стал чемпионом первенства России по греко-римской борьбе
Сегодня, 13:51СпортЗлата Зукович
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Всего юноши республики привезли с соревнований две медали.
В Элисте прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, в которой победил Алан Амриев из Башкирии, сообщили в пресс-службе федерации спортивной борьбы республики.
Участвовало 600 спортсменов из 62 регионов страны. Башкирию представляли десять борцов из Уфы, Нефтекамска, Белорецка и Октябрьского. В весовой категории 38 килограммов Аркадий Арикян из Нефтекамска завоевал бронзовую медаль. В весовой категории 75 килограммов победил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Уфимец» Алан Амриев.
По итогам соревнований сформировали сборную России для участия в первенстве Европы, которой пройдет в Венгрии в июне текущего года.
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