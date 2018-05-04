Борец из Башкирии стал чемпионом первенства России по греко-римской борьбе

В Элисте прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, в которой победил Алан Амриев из Башкирии, сообщили в пресс-службе федерации спортивной борьбы республики.

Участвовало 600 спортсменов из 62 регионов страны. Башкирию представляли десять борцов из Уфы, Нефтекамска, Белорецка и Октябрьского. В весовой категории 38 килограммов Аркадий Арикян из Нефтекамска завоевал бронзовую медаль. В весовой категории 75 килограммов победил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Уфимец» Алан Амриев.