Мечту – в жизнь: В Благовещенске детям подарили хоккейную коробку

Радостное событие произошло в Благовещенске 15 декабря.

У школы № 5 по улице Комарова открылась новая хоккейная коробка. Начинающие спортсмены получили в подарок от спонсоров не только место для тренировок, но и форму. И своими глазами смогли увидеть именитых хоккеистов, которые приехали их поздравить.

Около трех часов дня свежезалитая хоккейная коробка заполнилась хоккеистами от мала до велика. Здесь были и уже опытные спортсмены, те, кто играет в хоккей несколько лет. И совсем малыши, которые едва умеют стоять на коньках. В обычных сапожках и одинаковых зеленых курточках они осторожно передвигались по льду и немного с опаской поглядывали снизу вверх на огромных хоккеистов, нарезающих круги вокруг. Впрочем, клюшки малыши держали в руках вполне уверенно. Словно понимая, что сегодня именно они – главные герои праздника. Прежде всего им был адресован подарок спонсоров – ООО «Башкирская генерирующая компания» и ООО «БашРТС».

Пятилетний Ваня Князев ходит на хоккей буквально несколько месяцев. Пока он занимался только в спортзале, а на коньки встал буквально несколько дней назад. Отец мальчика 32-летний Игорь Князев, с гордостью говорит, что на льду сын держится уже вполне уверенно.

- Мечты у нас амбициозные. А что? На хоккеиста он у меня уже похож - переднего зуба нет! - шутит папа.

Ваня – в составе младшей группы местной хоккейной команды «Метеор». Это команда – результат инициативы местных жителей. Они организовали хоккейный клуб, оформили его как автономное НКО и в свободное от работы время играют сами и тренируют малышей.

С появлением спонсора клуб назвали «Малым Иремелем» по аналогии с корпоративным хоккейным клубом «БГК» –работники энергокомпании уже несколько лет играют в команде «Иремель». Так в Благовещенске появился хоккейный клуб, в который входят теперь младшая и старшая группы команды «Метеор».

- Компания «БашРТС» помогла нам с хоккейной коробкой и установила спортивный силовой комплекс, а на средства, выделенные Башкирской генерирующей компанией, приобрели вагончик для раздевалки, поставили освещение, форму приобрели ребятишкам, - рассказал Медиакорсети тренер младшей группы «Метеора» Олег Пехенько, машинист насосных установок Приуфимской ТЭЦ – филиала «БГК». Кстати, в группе более трети ребят – это дети работников местной ТЭЦ.

Подарок спонсоров юным хоккеистам Благовещенска сложно переоценить. При населении в 30 тысяч человек в городе до недавнего времени была всего одна хоккейная коробка. Новая на ул. Комарова – стала второй по счету.

- Теперь и время тренировок увеличим, и товарищеские матчи будем проводить, - радостно говорит тренер старшей группы «Метеора» Алексей Каров. – Уже звонят, просятся многие команды. Самое главное, что у нас теперь появилась поддержка. У нас ведь раньше даже света здесь вообще никакого не было. А теперь - все условия. Скоро повесим расписание, когда какая команда тренируется. В остальное время коробка будет открыта для всех желающих – для массового катания.

Тем временем в самой хоккейной коробке начинает играть музыка. Приближается торжественная часть, которую так долго ждали хоккеисты. На лед вышли гости праздника – представители руководства «БГК» и «БашРТС», глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов, депутаты района и республиканского парламента. А также хоккеисты-чемпионы – Александр Семак, ныне спортивный директор женской хоккейной команды «Агидель», Руслан Нуртдинов, сегодня возглавляющий «Объединенную федерацию хоккея Башкирии» и экс-вратарь сборной России по сурдохоккею Сергей Кикин. Напротив выстроились взрослые хоккеисты и ребята, которые тренируются несколько лет, а по бокам – самые малыши, которые пока были без коньков.

- Мы верим, что эта новая команда – это будущие чемпионы и победители, - сказал заместитель директора по экономике и финансам «БашРТС» Павел Каманин, который вышел, точнее выкатился, к микрофону в полной хоккейной амуниции, как игрок «Иремели». – Желаю вам, чтобы на хоккее вы проводили больше времени, чем в интернете.

Все хоккеисты, включая самых маленьких, в ответ на каждое поздравление радостно стучали клюшками по льду. Однако радости стало еще больше, когда директор по персоналу и административным вопросам «БГК» Риф Муртазин сообщил, что место для тренировок – не единственный подарок от спонсоров. Хоккеисты «Иремели» торжественно вывезли на лед огромные спортивные сумки с хоккейной экипировкой. Ее получил каждый юный спортсмен.