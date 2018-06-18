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Нападающий Энвер Лисин покинул уфимский «Салават Юлаев»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Нападающий Энвер Лисин покинул уфимский «Салават Юлаев»

Сегодня, 15:08СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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