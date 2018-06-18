Нападающий Энвер Лисин покинул уфимский «Салават Юлаев»
Сегодня, 15:08СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон.
Сюжеты: Болеем за наших
Об этом сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев».
- Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в официальном сообщении.
В прошедшем чемпионате КХЛ Энвер Лисин провел 54 игры и набрал 24 (14+10) очка, а в 13 играх плей-офф забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам.
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