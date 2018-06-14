Вратарь Иван Налимов покинул ХК «Салават Юлаев»

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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Сюжеты: Болеем за наших
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с вратарем Иваном Налимовым, который перешёл в клуб по ходу прошлого сезона.
В регулярном чемпионате голкипер провел за «Салават Юлаев» 6 матчей и одержал 4 победы (процент отраженных бросков 92,7 при коэффициенте надежности 2,59).
В плей-офф вратарь сыграл 3 игры и одержал 1 победу (процент отраженных бросков 83,6 при коэффициенте надежности 4,83).
- Наш клуб благодарит Ивана за сотрудничество, и желает ему дальнейших успехов в карьере, - сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».
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