Уфимский шорт-трекист после проигрыша в Пхенчхане вспомнил Пастернака
Сегодня, 17 февраля, на зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане, ситуация на соревнованиях по шорт-треку сложилась не в пользу российских спортсменов.
Семен Елистратов из Уфы на дистанции 1000 метров, к сожалению, показал четвертый результат, уступив корейцу Лим Хё Джуну, венгру Шандору Лю Шаолиню и итальянцу Юрию Конфортоле.
Елистратов продолжит выступления в финале В.
Коллеги Семена по команде Александр и Павел Ситников не преодолели предварительную стадию и не пробились даже в четвертьфинал.
На странице Елистратова в инстаграме висят строчки из Пастернака: «Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех» и улыбающийся смайлик.
Напомним, что именно Семен Елистартов в рамках нынешней Олимпиады-2018 завоевал первую медаль для российской сборной. Это была бронза на дистанции 1500 метров.