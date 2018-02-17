Уфимский шорт-трекист после проигрыша в Пхенчхане вспомнил Пастернака

Уфимец Семен Елистратов на олимпийской дистанции 1000 м занял четвертое место.

Сегодня, 17 февраля, на зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане, ситуация на соревнованиях по шорт-треку сложилась не в пользу российских спортсменов.

Семен Елистратов из Уфы на дистанции 1000 метров, к сожалению, показал четвертый результат, уступив корейцу Лим Хё Джуну, венгру Шандору Лю Шаолиню и итальянцу Юрию Конфортоле.

Елистратов продолжит выступления в финале В.

Коллеги Семена по команде Александр и Павел Ситников не преодолели предварительную стадию и не пробились даже в четвертьфинал.

На странице Елистратова в инстаграме висят строчки из Пастернака: «Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех» и улыбающийся смайлик.