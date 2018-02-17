Шорт-трекист из Уфы Семен Елистратов попал в полуфинал Олимпиады-2018

Наш скоростной земляк снова претендует на олимпийскую медаль.

Сегодня, 17 фераля, уфимский шорт-трекист Семен Елистратов может вновь получить награду на Олимпийских Играх в Пхёнчхане. В шорт-треке запланированы состязания в полуфинале на дистанции 1000 метров. Соревнования уже начались. Финальный забег запланирован на 17:21 по уфимскому времени.

Напомним, две недели назад Семен Елистратов стал первым участником Олимпиады из России, получившим медаль. Тогда это была бронза на дистанции 1500 метров.

В неофициальном медальном зачете олимпийская сборная России по итогам недели соревнований находится на 16 месте. У наших атлетов на сегодняшней день в копилке две серебряные и семь бронзовых наград.