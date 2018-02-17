Шорт-трекист из Уфы Семен Елистратов попал в полуфинал Олимпиады-2018
Сегодня, 16:51СпортТатьяна Майорова
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Наш скоростной земляк снова претендует на олимпийскую медаль.
Сегодня, 17 фераля, уфимский шорт-трекист Семен Елистратов может вновь получить награду на Олимпийских Играх в Пхёнчхане. В шорт-треке запланированы состязания в полуфинале на дистанции 1000 метров. Соревнования уже начались. Финальный забег запланирован на 17:21 по уфимскому времени.
Напомним, две недели назад Семен Елистратов стал первым участником Олимпиады из России, получившим медаль. Тогда это была бронза на дистанции 1500 метров.
В неофициальном медальном зачете олимпийская сборная России по итогам недели соревнований находится на 16 месте. У наших атлетов на сегодняшней день в копилке две серебряные и семь бронзовых наград.
На первом месте идет Германия с 9 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
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