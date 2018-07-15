Один из лучших тренеров по дзюдо Башкирии переехал в Татарстан

Известный российский тренер по дзюдо, наставник команды сборной России среди юниоров до 21 года, приглашен на работу в Татарстан. Уроженцу Стерлитамака сделали предложение, от которого было сложно отказаться.

В соседнем Татарстане всерьез взялись за развитие дзюдо. Для этого руководители региона выделили немалые средства. Первым шагом стало приглашение сильных специалистов, способных поднять дзюдо в республике на новый уровень. В их числе оказался Александр Тарасов.

Еще недавно он тренировал сборную Башкортостана, паралельно являясь наставником сборной Приволжского федерального округа и юниорской сборной страны. Нашему земляку, заслуженному тренеру России, предложили пост исполнительного директора Федерации дзюдо Татарстана.

У Тарасова в Федерации Татарстана большой фронт работы и широкие полномочия. Cпециалист организовал там новую систему профессиональной подготовки тренеров по дзюдо, проводит аттестацию и повышение квалификации действующих преподавателей, а также организует на постоянной основе бесплатные круглогодичные курсы образовательных мастер-классов для дзюдоистов детско-юношеских спортивных школ республики с участием специалистов международного уровня.

Особое внимание он уделяет вопросам работы с талантливыми спортсменами – организации системы круглогодичного селекционного отбора перспективных спортсменов среди учащихся общеобразовательных учреждений.

А ведь еще в 2012 году в интервью газете "Стерлитамакский рабочий" Александр Тарасов, говоря о развитии самбо и дзюдо в стране и Башкортостане, говорил:

- Cитуация требует немедленных мер по её оздоровлению. Сейчас костяк сборной страны составляют спортсмены с Кавказа. В других регионах России борьба сдаёт свои позиции. Связь между поколениями борцов теряется.

В Татарстане это тоже понимают и решили восполнить серьезный пробел. В ближайшие годы здесь планируют вырастить солидное число дзюдоистов высокого класса. Цель - добиться как можно большего представительства Татарстана в сборных команд России, начиная от юниорской и заканчивая олимпийской.

В том же интервью тренер подчеркивал:

- Нужны немалые усилия, чтобы оттащить мальчишек от компьютера и заманить их в спортзал. Но это нужно делать – иначе через несколько лет мы можем не собрать команду. Стерлитамак в этом отношении не исключение. У нас есть все условия для того, чтобы поднять борьбу на должный уровень. Есть тренерские кадры, есть условия для занятий, есть объекты, которые можно при желании превратить в замечательные борцовские центры. Были бы желание и воля со стороны представителей спортивной общественности и власти. Я, в свою очередь, делаю всё возможное, чтобы открыть в Стерлитамаке центр спортивных единоборств, где ребята будут заниматься борьбой.

Однако усилия и ожидания Александра Тарасова в родном регионе не оправдались. Центр в Стерлитамаке так и не был создан.

В Татарстане к дзюдо отношение иное. Там знают, какие перспективы и дивиденды можно из этого извлечь. Плюсов много. Вот и переманивают лучших специалистов и спортсменов извне, на знаниях и опыте которых в будущем можно получить собственные качественные кадры.

Справка. Александрович ИвановичТарасов. Родился 1.10.1962 в Стерлитамаке Башкирской АССР. Мастер спорта СССР международного класса по борьбе самбо и по борьбе дзюдо.

Серебряный призер первенства СССР 1984-1986 годы,

Бронзовый призер чемпионата СССР 1985 года,

Обладатель Кубка СССР 1982-1984, 1988 годы,

Чемпион РСФСР 1979, 1982, 1983 годы,

Чемпион Спартакиады народов РСФСР 1983 года,

Чемпион Спартакиады дружественных армий 1983, 1985, 1987, 1989 годы,

Победитель крупных международных турниров.

Звание «Мастер спорта СССР международного класса» по борьбе по самбо присвоено в 1982 года.

Звание «Мастер спорта СССР международного класса» по борьбе по дзюдо присвоено в 1985 года.

Александр Иванович – советский борец по борьбе самбо и дзюдо, выступал в составе сборной команды страны с 1982 по 1989 годы.

Воспитанник спортивного клуба Производственного объединения «Каучук» (Стерлитамак, тренер Н.Н. Абсаттаров). В 1979 – 1989 годы выступал за Школу высшего спортивного мастерства (тренер С.А. Антинян).