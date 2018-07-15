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Один из лучших тренеров по дзюдо Башкирии переехал в Татарстан
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Один из лучших тренеров по дзюдо Башкирии переехал в Татарстан

Сегодня, 12:13СпортРашид СалиховФото: Сергей Крамсков
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