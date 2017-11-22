Алексей Ефимов: Спорт высших достижений должен быть немного бизнесом

Председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов ответил на вопросы Медиакорсети.

Председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов вместе с коллегами по профессии Виктором Гусевым, Геннадием Орловым и Владимиром Стогниенко на прошлой неделе побывал в Уфе. Он проводил мастер-класс для региональных коллег. Пользуясь случаем, мы попросили его ответить на несколько вопросов.

- Каким образом в Уфу приехали сразу четверо спортивных комментаторов?

- Чуть менее года назад у меня родилась идея, она была навеяна тяжелой болезнью легенды комментаторского цеха Владимира Перетурина, которого мы потеряли к сожалению полгода назад. Идея такая: спортивные комментаторы – уважаемая профессия, всегда на слуху, к мнению их прислушиваются, их цитируют. И невозможно представить сколько-нибудь серьезную спортивную трансляцию без комментатора. Будь то матчи сборной или трансляция матча, которая идет в интернете – работа комментатора во главе угла.

Появилась идея – объединиться всем, кто в этой профессии. Коллеги откликнулись, и уже весной мы решили, что надо действовать. Есть такая башкирская пословица: «Пока ветер не подует, деревья не погнутся». И мы решили официально зарегистрироваться как общественная некоммерческая организация и как юридическое лицо. Создали президиум. Летом провели пресс-конференцию об этом в Олимпийском комитете России, и были приятно удивлены, потому что помимо президиума, куда вошли Геннадий Орлов (президент Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)– прим.), Константин Выборнов, Владимир Стогниенко, Виктор Гусев, Олег Жолобов, Владимир Гомельский, Игорь Богачев. Меня попросили заниматься административными и оргвопросами, моя должность называется, как у Брежнева – председатель президиума РАСК.

- И чем вы будете заниматься?

- У нас пять приоритетов. Прежде всего – благотворительность. Мы хотим помочь очень многим коллегам. Не успели помочь Перетурину, хотя были готовы. Хотим помочь нашим ветеранам, у кого проблемы и со здоровьем, и с достатком. Сейчас мы хотим разработать хорошую благотворительную программу.

Второе, чем мы хотим заниматься – это проведение серии мастер-классов, обучение людей этой профессии. Нам задавали такие вопросы: «Не умирает ли профессия комментатора с новыми медиатехнологиями?» У меня есть уверенность, что нет. Профессия может быть перерождается в новых условиях, потому что много контента появилось в интернете, в соцсетях. Испанского коллегу показывают во Вконтакте с большим успехом, Василий Уткин участвует в этом проекте - и совершенно сумасшедшие показатели. Профессия жива, интерес у людей есть, в том числе и в регионах.

Третье – это сотрудничество с регионами. Мы счастливы, что первым таким регионом, который мы посетили, стала Уфа, хотя было несколько предложений. Я вообще в первый раз здесь. Мне здесь нравится, у города славные спортивные традиции.

Далее мы открываем свой портал – raskrussia, в тестовом режиме появится в ближайшие дни, полноценно, я думаю, с декабря мы его запустим. Одной из его главных «фишек» будет то, что до и после значительных интересных событий сразу около десяти известных комментаторов будут высказывать свою точку зрения. Эти точки зрения могут не совпадать или быть полярно противоположными, эмоциональными или спокойными. И я думаю, что потребителю этого контента будет очень интересно.

Мы не исключаем и международную деятельность и уже общались с коллегами из-за рубежа. Отклик самый положительный. Есть интерес в США, Европе, Азии. Потому что идея очень хорошая.

И пожалуй самый главный наш проект, который мы хотим провести в следующем году – мы хотим учредить профессиональную премию. Рабочее название – «Голос спорта». Многие из нас являются лауреатами телевизионной премии «ТЭФИ». Мне посчастливилось стать лауреатом самой первой премии в 1995 году за прямой эфир «Карпов – Каспаров».

- Можно назвать вашу организацию профсоюзом спортивных комментаторов?

- В данный момент я не думаю, что это правильно. Потому что профсоюз предполагает соответствующую деятельность: защиту прав, членские взносы, права и обязанности участников. У нас этого нет. В перспективе мы не исключаем, что мы будем выполнять эти функции, в том числе и юридическую, правовую поддержку. Мы знаем, что возникают разные коллизии – с работодателями и другие моменты. И моральную поддержку. Ведь очень важно, когда ты чувствуешь, что ты не один, что тебя не оставят. И если будет какой-то фонд, возможно, и разумную финансовую помощь окажут, и благотворительную, и социальную. И это было бы замечательно. Просто сейчас мы в самом начале пути, и сложно об этом говорить.

- Можете сказать, сколько спортивных комментаторов в России?

- Первый вопрос: как считать? Когда мы начали рассуждать, кто может стать членом РАСК, то мнения были разные. От самого демократического, например, те, кто хоть раз подходил к микрофону и надевал гарнитуру, тот же Третьяк, например, фактически они были комментаторами. Есть те, кто говорят: чтобы отработал не менее пяти Олимпиад. Я думаю, что нужно вырабатывать разумный демократический подход. Я считаю, если брать федеральный уровень, то комментатор должен показать какой-то уровень, и международный в том числе. Но при этом мы очень хотим общаться с регионами, потому что там есть спорт.

- Я знаю людей, которые комментируют матчи Ночной хоккейной лиги или даже дворовый футбол.

- Да. В регионах есть спорт, и это значит, что есть трансляции и комментаторы. Безусловно, на уровне регионального сотрудничества эти люди достойны стать членами нашей ассоциации.

- Как вы оцениваете шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира и что вы можете сказать о её игре по последним контрольным матчам?

- Наши шансы невелики, я реалист. По трем причинам. Первая - наш футбол сейчас находится на переходном этапе. Мы ведь и сборную нашу, которая проводит ряд серьезных товарищеских матчей, иногда называем экспериментальной до сих пор. Куда могут приглашаться любые перспективные игроки. Потому что мы помним, что два года назад Слуцкий решал конкретную задачу вывести сборную на Евро, и он ее выполнил. Задача казалась тогда сложновыполнимой, а он с ней справился. Он пошел по простому, самому понятному пути. Помните, как в известном фильме? «Драка, будет жарко, в бой идут одни старики». И на мой взгляд, благодаря этому задача и была выполнена, потому что в бой пошли одни «старики». Уже на Евро началась немного другая история, возникли какие-то странные конфликты, ввод новых неожиданных игроков. Мы можем только предполагать, что там было на самом деле.

Какой момент очень важный? Очень жаль, что мы не выиграли у Испании, хотя было забито три мяча. Потому что этой сборной очень важно, как мне кажется, выиграв два-три матча хотя бы у не самых сильных соперников, почувствовать хотя бы минимальную уверенность.

- Но ведь ничья с Испанией была очень достойная?

- Достойная. Но я говорю с психологической точки зрения. Было бы очень важно сборной одержать две-три победы в товарищеских матчах. Чтобы получить психологическую уверенность и доказать самим себе, что они могут побеждать.

Вспоминается подготовка сборной к чемпионату мира в Мексике в 1986 году. Как известно, сборную на этот чемпионат вывел Малофеев. Потом киевляне начали его откровенно сливать, и матч за матчем товарищеским сборная не выигрывала. Ну не может выиграть, даже со смешными спарринг-партнерами. С Финляндией – 0:0. Не было ни уверенности, ни куража. Потом поменяли тренера на Лобановского. И все очень удивились, когда он уже в Мексике стал играть с командами вторых лиг мексиканского чемпионата.

Наша сборная выигрывала у них с двузначным счетом. Я тогда был еще мальчишкой, и один из немногих сказал: «Правильно! Они раскрепостятся». Они начали забивать, побеждать. И после этих двух или трех товарищеских матчей, которые сборная выиграла, случился матч-легенда, когда сборная СССР победила Венгрию, которую все очень боялись и называли фаворитом. 6:0 – незабываемая игра.

- То есть это вторая причина наших низких шансов на ЧМ? Нужен дух победителя?

- На мой взгляд, да. Нужна психологическая разгрузка, почувствовать уверенность в себе. То есть не сборная перспективных мальчиков, а сборная уверенных в себе мастеровитых людей. Мужчин, хозяев чемпионата.

С другой стороны, не надо бояться неуспешного результата. Есть масса примеров. Прекрасный чемпионат мира в Испании в 1982 году. Наша сборная там была в миллиметре от выхода в полуфинал, а сборная Испании даже не вышла из группы. И ничего – не умер от этого испанский футбол, ни клубный, ни сборная. И потом сборную Испании ждали новые успехи. То есть с таким драматизмом, на мой взгляд, воспринимать это не стоит, но психологическая уверенность необходима.

- Вы можете прокомментировать заявление, будто руководят футболом непрофессионалы, причем в этом упрекают и руководство РФС?

- Видите ли, какая штука. С одной стороны, хочется быть максимально откровенным, с другой стороны, сегодняшний день не всегда к этому располагает. Потому что если мы начнем серьезный разговор, то он, во-первых, не быстрый. Надо спокойно разбираться в системе и так далее. Тогда мы докопаемся до очень многих серьезных глобальных вещей. Но совершенно очевидно и это заявлялось на уровне президента страны, что у нас спорт высших достижений движется, мягко говоря, не в ту сторону. Он живёт не по средствам. Он живёт непродуктивно, все время дотационно. А так не должно быть. Спорт высших достижений должен быть хотя бы немного бизнесом.

И вопрос не в том, что делать с лимитом, который так любят обсуждать. Это мне напоминает такую ситуацию: когда в доме вода течет ржавая и электричество коротит, а мы собрались на улице и обсуждаем, какой нам газон посадить – высотой 10 сантиметров или 12. Не об этом надо.

- Есть в российском футболе клубы, которые приближаются к нормальной модели?

- В принципе по такой модели живет ЦСКА. Я бы не стал идеализировать, но все-таки у них нет огромной компании, которая стабильно их финансирует. Они больше находят деньги сами, зарабатывают на трансферах, на маркетинговой деятельности, стараются. Не идеальная история там, далеко не идеальная.

И тот кризис, который в ЦСКА безусловно есть, если говорить о спортивной составляющей, он связан с тем, что клуб живет по средствам. Вложился в стадион, построил его, и сейчас явные финансовые сложности.

К таким же проектам можно отнести и некоторые региональные проекты, я считаю, в том числе и ФК «Уфа». Мы общались с руководством клуба и с руководством региона, и надо сказать, что беседа с Рустэмом Закиевичем (Хамитовым – главой Башкирии – прим.) произвела впечатление. Это не лесть. Видно, что человек очень профессиональный, очень ответственный и неравнодушный. И если Россия будет прирастать в футболе такими регионами с такими руководителями, значит – не все еще потеряно.

И видно при этом - по тому, как строится бюджет клуба, как считается каждая копейка, как радуется Шамиль (Газизов – гендиректор ФК «Уфа» - прим.) и все, что они не только что-то потратили, но и заработали, продав перспективного игрока или того же киберфутболиста «Уфёнка». Видно, что люди стараются жить по средствам, жить разумно.