«Салават Юлаев» проиграл «Словану» в Братиславе

Уфимская команда уступила в гостях – 2:3.

Хозяева до середины третьего периода сумели забить три безответные шайбы в ворота уфимцев. «Юлаевцы» сумели отквитать только две шайбы. Отличились Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов.

- Нам нужно трудиться усерднее, - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. -. У нас хорошая команда, но нам нужно больше трудиться.