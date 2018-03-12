«Авангард» выиграл шестую игру плей-офф у «Салавата Юлаева»

Шестой матч серии между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» стал моментом истины для подопечных Титова, тогда как у уфимцев еще была игра в запасе.

Игру сегодня пропускает Филип Ларсен. В составе уфимцев появился Оскарс Бартулис.

Наша заявка на игру: Скривенс (Кареев) Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен, Логинов - Панин, Макаров - Зубов - Лисин, Арзамасцев - Гончаров, Ткачев - Майоров - Бурдасов, Бартулис - Осипов, Солодухин - Бусаров - Кузьмин, Елизаров – Гареев.

Матч начался, зрители притихли, но вскоре начали поддерживать своих хоккеистов. Первое удаление в составе Омска. Медведев в средней зоне грубо встретил Кузьмина, выставив колено. Две минуты получил защитник «ястребов».

Наше первое звено расположилось в зоне, ох опасно! Шайба попадает в штангу! Хорошо наши держат шайбу, но вот ошибка, и прорываются двое игроков «Авангарда» к нашим воротам, но момент утерян.

Фото: hawk.ru

В равных составах команды. Хозяева отбирают шайбу в средней зоне у Бусарова и проводят атаку, возникает суматоха у ворот Скривенса, в которой омичи забивают гол: Петерсон добивает шайбу в ворота – 1:0.

Фото: hawk.ru

А затем еще и удаляется Умарк за задержку соперника клюшкой. Тяжело нам будет сейчас. Скривенс сыграл блестяще, ликвидировав выход один на один! Удачно отбрасываются юлаевцы – вышел Умарк со скамейки штрафников.

Майоров отлично выкатился на ударную позицию, но бросить ему точно не дали. Игра выровнялась, команды много борются, а остроты немного в их действиях. Очень внимательны игроки, цена ошибок велика.

Постепенно уфимцы оккупировали зону «Авангарда», сделали несколько бросков, с которыми Фурх справился.

Фото: hawk.ru

Затем последовали острые выпады омичей, и вот опять у нас провал в обороне – последовал бросок, и Скривенс потерял шайбу, которую соперники добили в ворота – 2:0. Здесь наш штаб попросил видеоповтор на предмет нарушения правил перед голом. Возникла пауза, а гол все-таки засчитывают, 2:0.

Фото: hawk.ru

Ох, момент! Выскочил юлаевец Илья Зубов на ворота, но не смог переиграть Фурха. Однако наши не бросили играть и со второй попытки забивают ответную шайбу – Энвер Лисин добивает ее в ворота! Первый гол Лисина в серии.

И еще момент был у «Салавата» - выскочили наши вдвоем против одного и не использовали такую классную возможность. Перерыв.

Вторая двадцатиминутка началась атаками бело-зеленых, но через 2 минуты судьи оставляют уфимцев в меньшинстве. Но омичи действуют замедленно, и юлаевцы сами прессингуют и наносят два броска поворотам Фурха.

За 2 секунды до окончания штрафного времени большинство хозяева поля все-таки реализуют - Кирилл Семенов протолкнул шайбу с пятака в ворота – 3:1.

Фото: hawk.ru

Максим Гончаров ловким движением ушёл от соперника, выкатился один на один и бросил в грудь Фурху! Обидное течение матча, сами себе организовываем голы, а свои моменты - транжирим…

Вязкий хоккей пошел. Тяжело создавать, нужно больше бросать и добивать. Вот Ткачев из-за ворот вывалился на пятак, и его сбивают – у нас большинство! Еще следует обоюдное удаление за грубость – играем 5 на 4.

Затанцевал за воротами Умарк – все игроки передергались перед воротами, наконец, следует пас и …момент упущен. Вскоре опять Фурх клюшкой не дает добить шайбу – в полном составе омичи.

Фото: hawk.ru

Хозяева больше времени атакуют, юлаевцы бегут вперед эпизодами. Выкатились три в два омичи, и Ткачева удаляют за то, что он просто поднял у соперника клюшку, но при этом тот упал на лед.

Время тает, наши ребята отбиваются и на последних секундах бегут вперед и забивают шайбу! Но идет видеопросмотр на предмет того, что время периода уже истекло… В итоге не засчитали гол уфимцам, второй перерыв.

В третьем игровом отрезке задача перед подопечными Эркки Вестерлунда простая – забить сначала одну шайбу, а затем и вторую – надо делать камбэк. Ждем проявления башкирского характера в сибирском регионе.

Звено Умарка берет инициативу, но докрутить соперника не получается. И все-таки буквально в следующей атаке с передачи Игоря Макарова Илья Зубов забивает – 3:2! Остроты на площадке добавилось, опять атакует наше первое звено – есть еще время у уфимцев.

Владимир Ткачев выскочил на ворота, бросил и попал в перекладину! Омичи вперед не идут и ждут наших хоккеистов в средней зоне.

Опять удаление у уфимцев – второй раз в этом матче виноват Линус Умарк. И во второй раз удаление, высосанное из пальца… Но хорошо, что заметили нарушение и у соперников – играем 4 на 4.

Фото: hawk.ru

Добавили юлаевцы в агрессии, но неточности не дают создать голевые моменты. Три минуты до сирены.

Плотно встречают омичи наших игроков на приеме шайбы. Смена вратаря на полевого игрока, наконец-то расположились в зоне, куча мала на пятачке, заварушка, свисток – удаления… А играть то всего 26 секунд.

Был еще хороший бросок у Панина, но победа остается за Омском - 3:2. Итак – послезавтра, 14 марта, решающая седьмая встреча в Уфе. Кто победит, тот и выходит в следующую стадию Кубка Гагарина.