Стало известно, когда назовут имя нового главного тренера ФК «Уфа»

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Футбольный клуб уже определился с кандидатурой.
Футбольный клуб «Уфа» определился с кандидатурой главного тренера, однако по неизвестным причинам руководство до сих пор не разглашает имя, сообщает «Sports.ru».
Вероятнее всего, нового тренера представят команде 15 июня, когда «Уфа» соберется в Москве на медосмотре.
Изменения произойдут и в тренерском штабе. Напомним, команду уже покинули Александр Низелик и Мария Бурова. По некоторой информации, одним из тренеров уфимского клуба станет Николай Сафрониди, завершивший карьеру в матче с «Тосно».
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