Стало известно, когда назовут имя нового главного тренера ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» определился с кандидатурой главного тренера, однако по неизвестным причинам руководство до сих пор не разглашает имя, сообщает «Sports.ru».

Вероятнее всего, нового тренера представят команде 15 июня, когда «Уфа» соберется в Москве на медосмотре.