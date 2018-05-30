Новым главным тренером ФК «Уфа» может стать Игорь Гамула

По данным Медиакорсети, одним из основных кандидатов на должность главного тренера футбольного клуба «Уфа» является Игорь Гамула.

Игорь Гамула родом из Украины, ему 58 лет. В своей футбольной карьере он был полузащитником, в высшей лиге чемпионата СССР играл за ворошиловградскую «Зарю» и ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР в 1981 году.

Работал тренером херсонской «Таврии» (1992), новороссийского «Черноморца» (2001-2004, 2006), латвийского «Даугавпилса» (2007-2009), ужгородского «Закарпатья» (2009-2011).

В 2010 году получил тренерскую лицензию категории Pro. С 2011 года работал в ФК «Ростов» тренером-селекционером, тренером молодежного состава (2011-2014, 2014-2017), главным тренером (2017).

«Ростов» он возглавлял недолго: 25 сентября 2014 года, после отставки Миодрага Божовича Гамула был назначен исполняющим обязанности главного тренера, 29 сентября его утвердили на пост главного тренера ростовского клуб, но в середине декабря он покинул пост главного тренера клуба «Ростов», продолжив работать в качестве старшего тренера его «молодежки».