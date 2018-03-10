«Уфа» выиграла «Анжи» на домашнем стадионе

Сегодня на стадионе "Нефтяник" в Уфе проходит матч 22-тура чемпионата России по футболу.

Состав "Уфы" в этом матче не изменился по сравнению с предыдущим, который уфимцы сыграли неделю назад с Московским "Динамо". Тогда встреча закончилась вничью -1:1.

Первый удар в створ ворот хозяева поля нанесли на первой минуте. Минут 20 уфимцы практически не выпускали "Анжи" со своей половины поля. Но потом характер игры изменился, гости стали бить по воротам Беленова издали, а к концу первого тайма провели пару острых атак.

Какую-то травму получил Денис Тумасян, его заменил Алексей Никитин. В добавленное время гости получили право на штрафной удар недалеко от угла штрафной площади. Было тревожно, но махачкалинцы не реализовали опасный момент.

После перерыва вместо Фатаи на поле вышел новичок "Уфы" Сейдахмет. И помог команде дважды.

Сначала на нем сфолили, и после розыгрыша штрафного Никитин забивает гол. Потом гости сумели довольно быстро отыграться,1:1. Но не проходит и минуты, как уфимцы организуют быструю атаку. И её начинает острым пасом Сейдахмет. Пауревич забивает второй гол.

Вдохновлённые уфимцы затем забивают и третий. Снова фланговая атака, навес Живоглядова, Йокич головой отправляет мяч в ворота.

Тренер гостей производит замены, которые приносят результат. Махачкалинцы отыгрывают один мяч. Семак производит обратную замену, выпуская Павла Аликина вместо 18-летнего Сейдахмета.

И команда выдерживает давление гостей, которым очень нужны очки. 3:2 - уфимцы побеждают.