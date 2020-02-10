«Лыжню России» в Уфе пробежали более 10 тысяч человек
В башкирской столице с успехом состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка.
Об этом сообщили в мэрии Уфы. Гонка была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К слову, 97-летний ветеран войны Михаил Галимов стал почетным гостем праздника. Мужчина прошел всю войну, завоевал Орден Красной звезды и Орден Отечественной войны второй степени, четырнадцать боевых медалей. Участником гонки приветствовал Владимир Путин – его пожелания любителям и спортсменам озвучила замминистра спорта страны Марина Томилова, которая отметила, что в республике «есть все условия для того, что заниматься спортом всем».
Самым пожилым участником гонки стал 84-летний лыжник, самым юным – двухлетний начинающий любитель.
Всего в «Лыжне России» по всей стране приняли участие более миллиона человек. Гонка состоялась в 73 регионах страны.