На гонках «Лыжня России» в Уфе приняли участи около 10 тысяч человек
9 февраля, 10:31СпортМинзаля АскароваФото: Пресс-служба мэрии Уфы
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Об этом сообщила пресс-служба уфимской администрации.
10 тысяч спортсменов-любителей вышли на старт «Лыжни России» в столице Башкирии. Как рассказали в администрации Уфы, мероприятие в этом году посвящена 75-летию Победы над фашизмом. Именно поэтому честь открытия забега был передан 97-летнему ветерану ВОВ Михаилу Галимову. Он прошел войну с начала до конца. Его грудь украшают Ордены Красной звезды и Отечественной войны 2-й степени, а также еще 14 различных медалей.
Самый младший участник забега имел возраст 2 лет, а самый старший – 84 года.
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