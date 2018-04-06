«Салават Юлаев» подписал на двухлетнее сотрудничество Максима Майорова
Сегодня, 10:55СпортТатьяна Майорова
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Руководство клуба и результативный форвард достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
Вчера, 5 апреля, стало известно, что ХК «Салават Юлаев» и крайний нападающий Максим Майоров достигли соглашения о новом контракте на целых два сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, 39-летний Максим Майоров играет за уфимскую команду с сезона 2015/16. В прошедшем регулярном сезоне нападающий набрал 10 (3+7) очков в 52 играх при показателе полезности +8.
В плей-офф Максим отметился в 14 матчах 4 (3+1) результативными баллами и показателем полезности +2.
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