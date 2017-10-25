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Форвард «СЮ» Максим Майоров об игре с «Ладой»: «Выполнили задание тренера»
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Форвард «СЮ» Максим Майоров об игре с «Ладой»: «Выполнили задание тренера»

Сегодня, 10:42СпортТатьяна МайороваФото: Скриншот с видео.
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