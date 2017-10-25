Форвард «СЮ» Максим Майоров об игре с «Ладой»: «Выполнили задание тренера»

По словам нападающего уфимского хоккейного клуба, команда была готова к нелегкой игре.

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Максим Майоров прокомментировал итоги встречи против тольяттинской «Лады», в которой победу одержали «юлаевцы» со счётом 4:1:

- В принципе мы понимали, что будет нелёгкая игра. Хорошо сыграли, выполнили задание тренера и забили свои голы. Самое главное, что не было какого-то недонастроя, которым мы иногда страдаем с не самыми сильными командами. Хорошо, что мы делаем прогресс в эту сторону и больше не наступаем на одни и те же грабли.

- В последних матчах Вы выглядите всё увереннее. Находите свою игру?

- Можно сказать, что да. Я лучше чувствую себя в физическом плане. Просто через работу приходит. Где-то не получалось моментами, начинаешь расстраиваться, а когда потом забиваешь, вроде как начинаешь просто играть и больше получается.

- Ваша шайба в меньшинстве стала победной. Вы там грамотно убрали вратаря на паузе. Всё получилось, как задумано?

- Ну да, шайба там не сошла, а так было задумано. Получилось так, что защитник там немного потерял меня, и я понимал, что на передвижении вратаря можно паузу сделать.

- 18 матчей Вам не удавалось забрасывать...

- Спасибо, что напомнили (улыбается).

- Безголевая серия сильно давила?

- Конечно, на нападающего всегда давят такие серии. Это тоже было причиной того, что у меня не получалось забить. Сейчас попытался отпустить ситуацию и просто играть.

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- Такое ощущение, что появление молодого Глеба Кузьмина оживило Ваше звено. Это так?