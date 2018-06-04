ВКонтакте будет транслировать «Финал четырёх» Единой Лиги ВТБ

Вместе с матчами зрители увидят студию с известными комментаторами, эксклюзивные интервью, аналитический разбор игр и другой уникальный контент.

Трансляция полуфиналов пройдёт в пятницу 8 июня: ЦСКА - «Зенит» в 18:00 (мск) и УНИКС - «Химки» в 21:00. В воскресенье 10 июня в 16:00 состоится матч за третье место, а в 19:00 — финал.