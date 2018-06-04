ВКонтакте будет транслировать «Финал четырёх» Единой Лиги ВТБ

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Также пользователи увидят эксклюзивные интервью и студию с известными комментаторами.
Прямые трансляции главного события сезона в российском баскетболе — «Финала четырёх» пройдут в сообществе Единая Лига ВТБ.
Вместе с матчами зрители увидят студию с известными комментаторами, эксклюзивные интервью, аналитический разбор игр и другой уникальный контент.
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Трансляция полуфиналов пройдёт в пятницу 8 июня: ЦСКА - «Зенит» в 18:00 (мск) и УНИКС - «Химки» в 21:00. В воскресенье 10 июня в 16:00 состоится матч за третье место, а в 19:00 — финал.
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