ВИЧ в Башкирии в 2017-м: большинство зараженных – жители городов

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом подводит итоги своей работы за год.

В целом, в Башкирии заболеваемость снизилась на 2%. В Уфе – на 20%. Согласно официальным данным, в республике зафиксировано с начала года 2736 человек с ВИЧ. Среди них 1717 мужчин и 1019 женщин. Сегодня в регионе проживает 19 798 ВИЧ-инфицированных. В основном, они проживают в городе, (10 990 человек), остальные в селах (6 166 человек), учреждениях УФСИН (1 811). Еще 831 человек являются бездомными.