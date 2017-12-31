ВИЧ в Башкирии в 2017-м: большинство зараженных – жители городов
Сегодня, 10:38ОбществоНадежда Валитова
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Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом подводит итоги своей работы за год.
В целом, в Башкирии заболеваемость снизилась на 2%. В Уфе – на 20%. Согласно официальным данным, в республике зафиксировано с начала года 2736 человек с ВИЧ. Среди них 1717 мужчин и 1019 женщин. Сегодня в регионе проживает 19 798 ВИЧ-инфицированных. В основном, они проживают в городе, (10 990 человек), остальные в селах (6 166 человек), учреждениях УФСИН (1 811). Еще 831 человек являются бездомными.
Между тем, как говорят врачи центра, это всего лишь официальные данные, поскольку многие предпочитают скрывать свой положительный статус. Каждый житель республики может сдать анонимный тест на ВИЧ-инфекцию.
Подробности на сайте http://ufaaids.bashmed.ru/.
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