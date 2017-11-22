Жители Уфы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

Пункт экспресс-тестирования будет работать 23 ноября на первом этаже выставочного комплекса ВДНХ ЭКСПО.

Жители Уфы 23 ноября смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Здесь в рамках выставки «Мир материнства и детства» Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведет очередную акцию по профилактике ВИЧ - инфекции под названием «Узнай свой ВИЧ-статус».

Пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию будет работать на первом этаже выставочного комплекса ВДНХ ЭКСПО с 10 до 15 часов. Точность теста составляет 99%. Забор крови из пальца проводится специалистами РЦПБ со СПИДом.