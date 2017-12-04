Во Франции планируют лечить ВИЧ средством от рака

Врачи онкологического отделения госпиталя Пити-Сальпетриер в Париже лечили 51-летнего пациента от рака легких, что привело к уменьшению числа зараженных ВИЧ клеток.

Как пишет издание Dni.ru, у мужчины обнаружили ВИЧ в 1995 году.

А в 2015 году у него выявили еще и рак легких. Пациенту сделали операцию, провели курс химиотерапии, но вскоре у него начался рецидив.

Врачи давали пациенту препарат нового поколения ниволумаб. Мужчина ежедневно получал дозу лекарства с инъекцией. Начиная с декабря 2016 года. Всего ему сделали 31 укол.

В ходе лечения в организме больного увеличивалась активность клеток иммунной системы. Особенно это было заметно по Т-клеткам CD8, что говорило об ответе организма на ВИЧ. К 120-му дню процедур источник ВИЧ-инфицированных клеток продемонстрировал постоянное и резкое сокращение.