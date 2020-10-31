В Башкирии поврежденные многовековые кужановские лиственницы попытаются спасти

— Варварское действие произошло. Комментировать не могу, кто это сделал и с какой целью. С нашей стороны мы выразили свою позицию. Вчера начали искать специалистов кто может помочь. Отозвались биологи и активисты, на месте будет проводить консилиум, сообщил заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов.