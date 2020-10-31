В Башкирии поврежденные многовековые кужановские лиственницы попытаются спасти

Известно, что данные деревья имеют статус памятника природы. Их возраст около 400 лет. На данный момент виновных в повреждении многовековых деревьев не нашли.
— Варварское действие произошло. Комментировать не могу, кто это сделал и с какой целью. С нашей стороны мы выразили свою позицию. Вчера начали искать специалистов кто может помочь. Отозвались биологи и активисты, на месте будет проводить консилиум, сообщил заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов.
Как сообщил Mkset замглавы администрации района, небольшой шанс спасти деревья есть. На данный момент биологами предложено установить карсеты на стволы деревьев, чтобы они не сломались из-за ветра или собственной тяжести. Эксперты будут на месте решать, получится ли заполнить пустоту от спила для спасения многовековых деревьев.