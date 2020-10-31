В Башкирии поврежденные многовековые кужановские лиственницы попытаются спасти

В Башкирии поврежденные многовековые кужановские лиственницы попытаются спасти

Вчера, 13:50ОбществоКарина МамаеваPhoto: соцсети
Накануне в Абзелиловском районе неизвестные личности практически спилили кужановские лиственницы. Всего было повреждено 11 деревьев.

Известно, что данные деревья имеют статус памятника природы. Их возраст около 400 лет. На данный момент виновных в повреждении многовековых деревьев не нашли.

— Варварское действие произошло. Комментировать не могу, кто это сделал и с какой целью. С нашей стороны мы выразили свою позицию. Вчера начали искать специалистов кто может помочь. Отозвались биологи и активисты, на месте будет проводить консилиум, сообщил заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов.

Photo:nat-geo.ru

Как сообщил Mkset замглавы администрации района, небольшой шанс спасти деревья есть. На данный момент биологами предложено установить карсеты на стволы деревьев, чтобы они не сломались из-за ветра или собственной тяжести. Эксперты будут на месте решать, получится ли заполнить пустоту от спила для спасения многовековых деревьев.

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